Зеленский сказал, что при «плане Б» Украине придется обеспечить выезд жителей оккупированного Донбасса

Жители неподконтрольных территории Украины, которые чувствуют себя украинцами, должны знать, что власть их не оставит, подчеркнул президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.



«Общество выбирало Зеленского, который прекратит войну. И таким я останусь. Я хочу остановит войну — думаю, это миссия», — отметил президент.



Он назвал «главной ошибкой» то, что когда люди приехали с оккупированной территории, то «мы, как власть, не обеспечили работой, жильем». «И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить», — добавил Зеленский.



Также он озвучил возможные варианты будущего жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Все, кто чувствует, проживая там, себя украинцем там — мы их не оставляем, мы вернем их вместе с территорией — это план А. План Б — все кто чувствует себя украинцами — если у нас этот будет долгий путь — по возвращению территории, то мы должны обеспечить людям возможности быть тут [на подконтрольной Украине территории]», — резюмировал Зеленский.