Лавров: Проблемы с разведением на Донбассе осложняют перспективы «нормандского» саммита

Неразведение сил и средств на Донбассе затягивает возможность проведения саммита в «нормандском формате». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Ашхабаде, передает «Интерфакс-Украина».



«То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате" ради проведения самого саммита», - сказал Лавров.



По его словам, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации саммита - это «попытка с очень негодными средствами».



Российский министр считает, что «есть ощущение, что украинская сторона требует проведения "нормандского саммита" с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции».



«Я считаю, что это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», - сказал Лавров.