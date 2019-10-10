Зеленский: РФ должна показать готовность завершить конфликт на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к диалогу с руководством РФ по конфликту на Донбассе, но Россия должна демонстрировать готовность завершить войну и изменить свою риторику. Об этом передаёт «Интерфакс-Украина».

«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (удерживаемыми лицами). Все звонки совершал я. У меня корона не упадет. Слава богу, у меня ее нет. Я действительно хочу закончить войну», — сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что со стороны Украины это и были первые шаги навстречу.

«Далее обе стороны должны очень хотеть завершить войну. Должны хотеть сесть в том или ином формате, начать говорить, закончит войну, изменить риторику общения, что "нас там нет", это ваш "внутренний конфликт", сами решайте. Мне кажется, что так результат добиться сложно», — пояснил он.

Президент Украины считает, что «шаги навстречу друг другу - это продолжить обмен и завершить его».