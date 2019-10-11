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Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день

11 октября 2019, 00:16

Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 октября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов от украинских и зарубежных СМИ касательно будущего Донбасса, прекращения военных действий, «формулы Штайнмайера», налаживания гуманитарной сферы, проведения выборов в Донецке и Луганске.

Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на территории Донбасса, неподконтрольного украинской власти.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заверил, что Нидерланды не допустят снятия санкций с России без имплементации Минских соглашений.

Неразведение сил и средств на Донбассе затягивает возможность проведения саммита в «нормандском формате», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком вопросы сотрудничества по завершению расследования авиакатастрофы MH17.

Общество

Бывший «министр образования» при группировке «ДНР» Лариса Полякова с апреля 2019 года работает в Воркутинском филиале Ухтинского государственного технического университета в России.

Боевые действия

Украинская и российская стороны разошлись во мнениях касательно условий для начала разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе. Представители украинской власти неоднократно заявляли, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. В Москве же настаивают, что относительно разведения в Золотом и Петровском такого условия нет.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали в подконтрольном «ДНР» поселке Старомихайловка повреждения стоматологической клиники, детского сада и четырех домов в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии.

Трех жителей Донецкой области приговорили к 9 годам тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые с 1 сентября смогли получить доступ к своей камере наблюдения в неподконтрольном украинским властям Петровском (Донецкая область), в районе которого запланировано разведение сторон.

Главная военная прокуратура намерена изъять из Офиса президента Украины документы относительно обстоятельств трагедии в Иловайске в августе 2014 года.

Права человека

Международный Комитет Красного Креста направил новую партию гуманитарного груза в неподконтрольные властям районы Донбасса.

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