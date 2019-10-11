В Торецке убили продавщицу в магазине из-за политических разногласий

Дзержинский городской суд приговорил жителя Торецка к 12 годам лишения свободы, признав виновным в умышленном убийстве 21-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



26-летний обвиняемый работал слесарем в одном из местных медучреждений.



Установлено, что 21 февраля 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел с работы в магазин для покупки сигарет.



В магазине у мужчины возник конфликт с продавщицей из-за политических разногласий. Узнав, что собеседница не поддерживает его политических взглядов, он схватил ее руками за шею и начал душить. После того, как жертва потеряла сознание, нападающий нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем более десятка раз ударил по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.



Женщина задохнулась собственной кровью. У нее остался 5-летний ребенок.