«Шахтер» увеличил доход на 2 миллиарда гривен в прошлом сезоне за счет трансферов и УЕФА

Донецкий «Шахтер» опубликовал финансовый отчет за сезон 2018/19.



В прошлом сезоне общий доход футбольного клуба составил 3 миллиарда 761 миллион гривен с учетом НДС. В сезоне 2017/18 этот показатель составлял 1 миллиард 732 миллиона гривен.



От продажи и аренды игроков «Шахтер» заработал 1 миллиард 478 миллионов гривен (108 миллионов в 17/18). Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен (888 миллионов в 17/18).



Доходы от коммерческой деятельности — 680 миллиона гривен (736 миллионов в 17/18). Со спонсорства и рекламы «горняки» получили 586 миллионов гривен (642 миллионов в 17/18), а с телевизионных прав — 26 миллионов (27 миллионов в 17/18).



Продажа абонементов и билетов принесла клубу 39 миллионов (43 миллиона в 17/18).



Всего «Шахтер» заплатил в прошлом сезоне 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов. Это на 7,8 миллиона гривен больше, чем в сезоне 2017/18.