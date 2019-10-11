Путин обвинил Зеленского в невозможности обеспечить разведение сил на Донбассе

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках развода сил в районах Золотого и Петровского на Донбассе.



«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — приводит слова Путина ТАСС.



По словам президента РФ, представители группировок «ДНР» и «ЛНР» уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил — запускали белую ракету, однако с украинской стороны ответа не было.



«Здесь нужно проявление политической воли», — полагает Путин.



Вчера Зеленский заявил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня, так как является участником минского процесса.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, потому что участки разведения подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».



При этом в Киеве и Москве разошлись во мнениях, нужен ли семидневный «режим тишины» для разведения сторон. В СММ ОБСЕ «Новостям Донбасса» условия для начала разведения не пояснили.



Вместе с тем в Золотом продолжают находиться ветераны АТО и активисты «Национального корпуса». Они заявили о готовности занять позиции украинских военных, если те отойдут в рамках разведения.