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МИД: На подготовку к выборам на неподконтрольном Донбассе могут уйти десятки лет

11 октября 2019, 13:50

МИД: На подготовку к выборам на неподконтрольном Донбассе могут уйти десятки лет

На создание условий для проведения местных выборов на временно неподконтрольной части Донбасса могут уйти десятки лет. Об этом заявил замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает «Укринформ».

«Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими», — отметил Бондар.

По его словам, это означает, что до момента выборов «мы можем идти и десятки лет и это надо понимать».

1 октября в Минске стороны переговоров согласовали единый текст «формулы Штайнмайера».

Формула подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов, которые пройдут по украинским законам. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.

Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

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