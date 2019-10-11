В Станице Луганской проверяют сообщение о минировании. КПВВ приостановил работу

Сообщение о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и администрации в Станице Луганской поступило в полицию Луганской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для проверки сообщения на места возможного заминирования прибыли сотрудники полиции и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В Госпогранслужбе уточнили, что из-за сообщения о минировании неработающей АЗС, была остановлена работа КПВВ «Станица Луганская».



Правоохранители эвакуировали сотрудников и посетителей, а также взяли под охрану периметр вокруг указанных объектов.



Обновлено. КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу, взрывчатка не найдена.