В Краматорске найден мертвым военный

Сегодня на аэродроме в Краматорске было обнаружено тело военнослужащего. Об этом сообщает «Восточный проект» со ссылкой на источники.



По информации издания, во время несения воинской службы был найден повешенным солдат-контрактник 1997 года рождения. При осмотре места происшествия предсмертной записки найдено не было.



Информацию об обнаружении мертвого военнослужащего «Новостям Донбасса» подтвердил информированный источник. По его словам, погибший — боец Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.



Официальной информации о происшествии на данный момент нет.