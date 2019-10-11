Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске найден мертвым военный

11 октября 2019, 18:05

В Краматорске найден мертвым военный

Сегодня на аэродроме в Краматорске было обнаружено тело военнослужащего. Об этом сообщает «Восточный проект» со ссылкой на источники.

По информации издания, во время несения воинской службы был найден повешенным солдат-контрактник 1997 года рождения. При осмотре места происшествия предсмертной записки найдено не было.

Информацию об обнаружении мертвого военнослужащего «Новостям Донбасса» подтвердил информированный источник. По его словам, погибший — боец Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

ТЕМЫ

Места
Краматорск
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
10:26
«ЛНР» объявила о разоблачении 470 «агентов иностранных спецслужб»
09:54
ОБСЕ рассказала о новых повреждениях домов в Докучаевске из-за обстрела
23:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
все новости
18:28
В Киеве планируют провести акцию против «особого статуса» Донбасса в день Покрова
18:05
В Краматорске найден мертвым военный
17:40
СМИ: Советник госсекретаря США подал в отставку на фоне украинского скандала
17:13
В Кремле оценили возможность пересмотра «Минска» и размещения миротворцев на границе
16:30
КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу
16:10
Опрос: Больше половины украинцев выступают против особого статуса Донбасса
16:03
В больнице скончался морпех, раненный на Донбассе
15:21
В Станице Луганской проверяют сообщение о минировании. КПВВ приостановил работу
13:58
Зеленский рассказал об «аллергии» на слово «капитуляция»
13:50
МИД: На подготовку к выборам на неподконтрольном Донбассе могут уйти десятки лет
13:47
Лукашенко предложил Зеленскому встретиться с Путиным на саммите СНГ
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
12:33
Зеленский назначил своего уполномоченного по контролю за работой СБУ
12:26
Путин обвинил Зеленского в невозможности обеспечить разведение сил на Донбассе
11:48
«Шахтер» увеличил доход на 2 миллиарда гривен в прошлом сезоне за счет трансферов и УЕФА
все новости
ВИДЕО
«Схемы»: Хорошковский неоднократно приезжал в Офис президента после победы Зеленского
11 октября, 10:27
Пресс-марафон Зеленского продолжался 14 часов
11 октября, 08:10
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
10 октября, 10:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция