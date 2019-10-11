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В Киеве планируют провести акцию против «особого статуса» Донбасса в день Покрова

11 октября 2019, 18:28

В Киеве планируют провести акцию против «особого статуса» Донбасса в день Покрова

Ветераны антитеррористической операции (АТО) 14 октября, в день Покрова и день защитника Украины, проведут в Киеве марш «Нет капитуляции». Участники акции планируют потребовать от президента Украины Владимира Зеленского запретить введение «особого статуса» для отдельных районов Луганской и Донецкой областей или любых других регионов Украины.

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«Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля по всей линии российско-украинской границы», - перечислила требования народный депутат Украины (фракция «Европейская солидарность»), участница АТО Яна Зинкевич во время пресс-конференции в Киеве.

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Марш начнется в 16.00 в парке Тараса Шевченко в Киеве. Организаторы акции - ветеранские организации - просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещенные предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет к Майдану независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

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