Экс-посол США в Украине Мари Йованович свидетельствует в деле об импичменте Трампа

Экс-посол США в Украине Мари Йованович пришла в Конгресс для свидетельствования в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.



Как сообщает «Укринформ», слушания проходят 11 октября за закрытыми дверями, однако доступ к информации ограничен.



«Ожидается, что Мари Йованович будет обсуждать с законодателями развитие событий относительно ее досрочного освобождения от должности руководителя посольства, а также роли в этом процессе личного адвоката президента Руди Джулиани. В этом контексте, очевидно, речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство с целью инициировать расследование против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах», - пишет агентство.



Демократы, инициировавшие формальный процесс импичмента президента, упрекают его в обращении к иностранным правительствам с целью вмешательства в президентские выборы в США.