Дейнеко: Когда на Донбассе будет полное разведение войск, пограничники окажутся на первой линии

В случае, если на Донбассе пройдет разведение войск, подразделения Государственной пограничной службы Украины останутся на первой линии, рассказал глава погранведомства Сергей Дейнеко. В интервью «Укринформу» он высказал опасения за безопасность своих подчиненных.



«Меня больше беспокоит следующая задача - нам нужно будет заходить и брать под контроль тот участок границы, которая сейчас неподконтрольна власти Украины. Ее протяженность составляет 409 километров в пределах Донецкой и Луганской областей. Я понимаю, что пограничники будут первыми. И главной задачей для меня будет сохранение жизни своих военнослужащих, поэтому я должен заходить вместе с ними. Я не смогу сидеть здесь, а мои подчиненные будут подвергаться угрозе», - сказал он.



Дейнеко напомнил, что в текущем году на Донбассе погибли 79 военнослужащих Украины. Потерь среди пограничников на сегодняшний день нет. Однако за предыдущие годы вооруженного конфликта на Донбассе погибли 70 сотрудников пограничной службы. Пятеро до сих пор считаются пропавшими без вести.