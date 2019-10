Экс-посол США в Украине Йованович говорит, что Трамп давил на Госдепартамент из-за нее

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила: что президент США Дональд Трамп оказывал давление на Государственный департамент, чтобы ее уволили. Об этом она сказала во время совместного заседания комитетов Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел и общего надзора.



Как пишет Associated Press, Йованович заявила, что для нее отставка в мае с поста стала внезапной. Дипломат считает, что против нее велась «согласованная кампания», о чем она узнала от чиновников. По их словам, кампания, во время которой Трамп оказывал давление на чиновников, продолжалась почти год.



Ранее в Associated Press со ссылкой на экс-дипломата сообщили, что Мари Йованович отстранили от должности посла после того, как она отказалась выполнять просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани. Йованович якобы просили проводить неофициальные встречи с украинскими должностными лицами, в частности, о проведении определенных расследований. Экс-посол попросила, чтобы такие просьбы передавались через официальные правоохранительные каналы.



The Washington Post пишет, что, разъясняя свой отвод, Йованович указала на месяцы критики со стороны Рудольфа Джулиани, который обвинил ее в негативном отношении к президенту и стремлении защитить интересы бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burizma.

«Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, у меня не было прямого или косвенного разговора с ним. И хотя я встречалась с бывшим вице-президентом Байденом несколько раз в течение многих лет в правительстве, ни он, ни предыдущая Администрация никогда, прямо или косвенно, не поднимала вопрос Burizma, или Хантера Байдена со мной. В отношении Джулиани, у меня был только минимальный контакт с ним - в общем три, о которых я помню. Ни один не связан с спорными событиями. Я не знаю мотивов господина Джулиани, чтобы нападать на меня. Но люди, которые были названы в прессе как связанные с мистером Джулиани, возможно, верили, что их личные финансовые амбиции были подавлены нашей антикоррупционной политикой в ​​Украине», - сказала Йованович.

Йованович прибыла на Капитолийский холм для дачи показаний в рамках расследования по делу импичмента президенту Дональду Трампу.