Украина снова обыграла Литву. И почти вышла на Евро-2020

Фото: ffu.ua

Сборная Украины по футболу обыграла Литву в 6-м матче квалификации на Евро-2020. Встреча в Харькове завершилась со счетом 2:0.



Оба мяча забил Руслан Малиновский на 29-й и 58-й минутах матча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПЕРЕМОГА Україна -Литва 2:0 #МиЗбірна #україналитва Публикация от UAF/УАФ (@ffukraine) 11 Окт 2019 в 1:35 PDT



В параллельном матче группы Португалия победила Люксембург – 3:0.



Украина занимает первое место в группе и де-факто уже попала на Евро-2020. Подопечным Андрея Шевченко осталось сыграть два матча — с Португалией и Сербией. Если украинская сборная не наберет ни одного очка в двух матчах, то для прохода в финальную часть турнира ей нужно не проиграть Сербии с разницей больше чем 5 мячей.