NYT: В США начали расследовать деятельность Джулиани в Украине

Федеральные прокуроры в Манхэттене ведут расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, чтобы выяснить, нарушал он законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на два информированных источника.



Отмечается, что следователи изучают действия Джулиани против бывшего американского посла в Украине Мари Йованович. Весной она была отозвана из Киева в рамках более широкой кампании Трампа по оказанию давления на Украину, пишет NYT.



Расследование в отношении Джулиани связано с делом против двух его соратников, которые были арестованы на этой неделе по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний – Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Им было предъявлено обвинение в том, что они направляли незаконные пожертвования конгрессмену, который якобы должен был помочь устранить Йованович.



По данным издания, Джулиани отрицал указанные правонарушения, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора информации против Йованович и других, включая бывшего вице-президента Джо Байдена и сына Хантера. Адвокат поделился материалами с американскими правительственными чиновниками и дружественным к Трампу обозревателем, чтобы навредить послу.



Федеральный закон требует, чтобы американские граждане сообщали Министерству юстиции о любых контактах с правительством или СМИ в Соединенных Штатах по указанию или запросу иностранных политиков или чиновников, независимо от того, платят ли они за представительство. В последние годы сотрудники правоохранительных органов США ясно дали понять, что скрытое иностранное влияние представляет такую ​​же большую угрозу для страны, как и шпионы, пытающиеся украсть правительственные секреты, говорится в материале.



В свою очередь Джулиани заявил, что у федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в подобных нарушениях, потому что он действовал от имени Трампа, а не генпрокурора Украины Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других, и передал это американскому правительству и СМИ.