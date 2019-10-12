Украина передала Италии данные итальянцев, воевавших на стороне боевиков на Донбассе

Украинская сторона передала Италии имена по крайней мере 25 итальянцев, воевавших на стороне боевиков на Донбассе. Об этом в комментарии УНН заявил координатор батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Андрей Антонищак.



«Мы нашли — 25 итальянцев с паспортами, с номерами телефонов, которые они пользовались на нашей территории, которые воевали на стороне сепаратистов, и трем, если я не ошибаюсь — возможно на сегодняшний день больше — объявлено заочное подозрение», - сказал собеседник.



Антонищак сказал, что список получил от тогдашнего военного прокурора Анатолия Матиоса.



Он не ответил прямо на вопрос о том, планирует ли украинская сторона действительно передать списки этих имен в Интерпол.



«Эти списки есть уже давно у посла в Италии, я уже давно прислал эти списки в посольство. Я послал эти списки в Генпрокуратуру, в СБУ и МВД. В Министерстве внутренних дел передали также итальянской стороне, в том числе лично передавал Арсен Аваков. То есть в Италии есть эти списки. Там есть и списки террористических организаций на итальянской территории, которые занимаются непосредственно вербовкой наемников, которых посылают на Донбасс», - заявил Антонищак.



11 октября суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен к 24 годам заключения.



Уже несколько лет 30-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.