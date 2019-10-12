Глава МИД: Процесс обмена удерживаемых лиц на решающем этапе

Анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».



«Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять», - сказал министр.



Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: «Это является необходимой частью процесса».



В начале октября глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.