Минюсту нужно 3 месяца на упрощение регистрации документов для жителей неподконтрольных территорий

Министерству юстиции понадобиться два-три месяца для разработки механизма упрощения оформления документов для жителей аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал министр юстиции Денис Малюська.



«Мы сейчас планируем реформировать систему, которая упростила бы жизнь жителям с оккупированных территорий. Это касается Крыма, Донецка, Луганска. У них очень сложная ситуация с регистрацией актов гражданского состояния. И это точно будет упрощено. Мы сейчас обсуждаем концепт и законопроект будет», - сказал он.



Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нынешняя власть готовит предложения для облегчения жизни людей на неподконтрольной части Донбасса.