Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по приказу начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака усилил боеготовность воинских частей в период выходных и праздничных дней. Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.



«На протяжении выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, усилена боеготовность воинских частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», - говорится в сообщении.



Охрана военных объектов усилена, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.



Генштаб предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий вблизи военных объектов.