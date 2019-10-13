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«Слуга народа»: Проекта закона «об особом статусе Донбасса» нет и денег на восстановление тоже нет

13 октября 2019, 10:06

«Слуга народа»: Проекта закона «об особом статусе Донбасса» нет и денег на восстановление тоже нет

У партии «Слуга народа» «на данный момент нет даже первичного драфта» законопроекта о так называемом особом статусе Донбасса.

Об этом в интервью lb.ua сообщил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции... На фракции даже не поднимался этот вопрос... Мне кажется, что инициатива будет исходить из переговорной группы (после встречи «Нормандской четверки» - прим. ред.). Далее будет горячо обсуждаться на комитете», - сказал он.

Депутат отрицает, что Россия окажет влияние на позицию депутатов во время написания проекта закона.

В случае провала переговоров об урегулирвоании ситуации на Донбассе, Арахамия назвал два дальнейших сценария: «Первый - продолжить, как есть, укрепляя границу, армию, фортификационные сооружения. Второй вариант, как метафорично говорит президент, построить высокую “стену”, заморозить эту историю и развивать страну внутри».

Президент Украины Владимир Зеленской сообщил на этой неделе, что встреча в формате «Нормандской четверки» может состояться в ноябре.

Арахамия также поделился информацией о процессе восстановления Донбасса: «Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса — мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше... Вопрос о финансировании правильный, но преждевременный. Когда вернем контроль над территориями, тогда и надо будет искать источники финансирования... Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно. Иначе мы рискуем превратится в институт стратегических исследований, коих множество. У нас будет большая и сильная группа экспертов, когда появятся какие-то наметки на решение ситуации», - сказал депутат.

4 октября 2018 года народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.

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