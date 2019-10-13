Прислушались к Украине. В НАТО отклонили доклад о «легких» санкциях против стран-агрессоров

Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров после того как украинская делегация указала на спорность и неоднозначность доклада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Слуга народа».



По словам главы украинской делегации Егора Чернева, доклад «был в тональности ослабления и очень точечного» применения санкций.



«Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину», - отметил во время своего выступления на Парламентской ассамблее НАТО Чернев.



По его словам, после выступления Украины большинство стран-членов НАТО проголосовали против доклада.