Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что не общался с российскими СМИ. К тому же он недоволен тем, что российские журналисты затрагивают тему его отношений с семьей.



«Говорил я с представителями российских СМИ? Нет. Мне не о чем говорить с пропагандистами», - сказал он в интервью сайту «Українська політична арена».



Он отметил, что отрицательно относится к пропагандистским каналам, которые «"искусно" смещают акценты, усиливая свой давний месседж "нас там нет" и говоря о якобы "гражданском конфликте", который якобы в Украине происходит».



Кириленко подтвердил, что его брат и родители живут на территории Донетчины, временно неконтролируемой украинской властью. Он также подтвердил, что не общается с братом из-за политических разногласий.