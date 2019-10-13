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Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»

13 октября 2019, 16:35

Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, планирует посетить Донецкую область с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

В этот же день в центре Киева ветераны АТО и националистические движения планируют провести несколько акций протеста. Активисты и члены политических движений планируют выйти на Майдан независимости и под стены офиса президента с требованием к украинской власти не предоставлять отдельным районам Донбасса «особый статус» без надлежащих условий безопасности.

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14 октября в Украине отмечают день защитника Украины, Покровы пресвятой Богородицы и день украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным.

Правоохранители заявили, что готовы к любым провокациям в этот день и призывают участников массовых акций к бдительности. Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Главы ведомств подчеркивают, что сотрудники МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии и сотрудники Службы безопасности являются частью общества, каждый третий полицейский, нагвардеец и сотрудник СБУ участвовал в антитеррористической операции.

«У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца! Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина… Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины - этот день должен пройти мирно и достойно!», - призвали руководители МВД, СБУ и СНБО.

В заявлении указывается, что 14 октября для Украины - день памяти и уважения

«Он не может и не должен стать днем раскола и слабости!», - резюмируется в заявлении.

ТЕМЫ

Прочее
акция протеста День защитника Украины
Люди
Владимир Зеленский

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