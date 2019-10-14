Премьер-министр Гончарук сходил на концерт правых рок-групп

Фото: Євген Карась / Telegram

Премьер-министр Алексей Гончарук в воскресенье посетил Veterans strong party — благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в своем Telegram-канале.



Также Карась опубликовал фотографию Гончарука, который вышел на сцену, чтобы «поздравить ветеранов». Кроме того, фотографию с премьером опубликовала организация «Достоинство нации», при поддержке которой прошла вечеринка. Также партнером мероприятия является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.





В частности, на концерте выступили правые украинские рок-группы «Кому вниз» и «Сокира Перуна».



Мероприятие состоялся в киевском Docker pub.

Карась отметил, что концерт организовал его соратник Андрей Медведько для «Движения ветеранов Украины».



Медведько, в частности, известен тем, что является одним из подозреваемых в убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины.