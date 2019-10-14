Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ

14 октября 2019, 10:26

Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предоставит информацию о случаях подкупа участников акций «Нет капитуляции», о чем он сообщил в Facebook.

Ранее Арахамия мнение, что около 5% участников акций «Нет капитуляции» приходят туда за деньги. Он также заявлял, что ему известны случаи, когда его знакомым — бывшим участникам АТО — предлагали по одной тысяче гривен за участие в этих акциях.

Впоследствии нардеп извинился за слова о проплаченных участниках акций.

«Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал — за это я и извиняюсь», — отметил Арахамия.

«Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины», — заявил он.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
все новости
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
12:13
Зеленский сегодня встретится с военными в Донецкой области
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
11:30
Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»
10:31
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
10:26
Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ
09:47
Министр обороны ФРГ: Берлин не должен молчать об аннексии Крыма в разговоре с Москвой
09:09
Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»
08:32
Премьер Гончарук поздравил ветеранов на концерте правых рок-групп
23:20
Сорванное разведение и пресс-марафон Зеленского. Главные новости Донбасса за неделю
21:20
Зеленский накануне протестов на Майдане призвал украинцев быть мудрыми
20:18
МИД Украины протестует из-за встречи крымских «депутатов» Госдумы РФ с Эрдоганом
19:10
В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»
16:35
Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»
15:59
Позиции украинских военных на выходных попали под обстрелы из оружия, запрещенного «Минском»
все новости
ВИДЕО
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция