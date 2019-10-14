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Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»

14 октября 2019, 11:30

Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»

Помощник президента России Владислав Сурков считает важным исследование «путинизма» как действующей идеологии РФ. Об этом он заявил изданию «Актуальные комментарии», где была открыта новая рубрика «Путинизм».

«Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание», — подчеркнул Сурков. По его словам, «путинизм» представляет собой «глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».

«А понять, "как они делают это", всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», — полагает помощник Путина.

Суркову «немного жаль», что издание начало с публикации зарубежных текстов. «Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак. Читайте. И отвечайте. Исправляйте и проясняйте. Возражайте или дополняйте. Будьте интеллектуальны. Мыслите — существуйте. Все вещи мира были когда-то идеями. Государство Россия в том числе», — резюмировал Сурков.

«Актуальные комментарии» издает «Центр политической конъюктуры». Эту организацию возглавляет близкий к Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором в группировках «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвует в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков Алексей Чеснаков
Прочее
путинизм
Места
Россия

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