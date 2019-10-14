В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца

В Киеве состоялся марш в поддержку бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого в июле суд в Италии приговорил к 24 годам заключения. Об этом сообщает hromadske.

У Києві біля Міністерства закордонних справ відбувається акція на підтримку ув’язненого в Італії бійця Національної гвардії Віталія Марківа — його засудили до 24 років тюрми за буцімто вбивство фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014-му pic.twitter.com/lmp7Fs9E7p — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019



Изначально около 100 человек собрались возле Министерства иностранных дел Украины. После этого участники акции пошли к посольству Италии. Собравшиеся требуют освободить нацгвардейца, используется лозунг «Free Markiv».



Среди участников акции присутствуют родственники и друзья Маркива. Также среди митингующих — освобожденный из тюрьмы РФ политзаключенный Олег Сенцов.



Жена нацгвардейца Диана Маркива выразила мнение, что Украине следует официально признать ее мужа политическим заключенным.

Діана Марків про справу свого чоловіка Віталія Марківа — нацгвардійця, засудженого в Італії до 24 років за нібито вбивство на Донбасі у 2014 році італійського фотографа Андреа Роккелллі pic.twitter.com/VWtO94WJSe — hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

12 июля Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы. У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под арестом с июня 2017 года.



Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.



Сам Маркив обвинения в убийстве отрицает. По его словам, тогда он был простым бойцом и не мог отдать приказ об обстреле.