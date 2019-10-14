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Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую

14 октября 2019, 14:11

Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил со своим словацким коллегой и главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пристайко.


«Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору. Пригласил Мирослава Лайчака как действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры», — добавил глава МИД Украины.

Сегодня Пристайко в Люксембурге проводит встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. Это позволило начать реконструкцию разрушенного моста через реку Северский Донец.

Восстановление переправы планируют завершить до 15 ноября.

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