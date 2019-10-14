Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил со своим словацким коллегой и главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком вопросы установления мира на Донбассе и усиления работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пристайко.

1/2 Конструктивний діалог із Міністром закордонних справ, Діючим головою @OSCE @MiroslavLajcak. В центрі розмови мир на сході України та посилення роботи Тристоронньої контактноі групи. Розраховуємо на активну роль ОБСЄ та допомогу в протидії агресору. pic.twitter.com/iHepZMtEDZ — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 14, 2019



«Рассчитываем на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору. Пригласил Мирослава Лайчака как действующего председателя ОБСЕ посетить вместе Станицу Луганскую и осмотреть продолжающиеся работы по восстановлению инфраструктуры», — добавил глава МИД Украины.



Сегодня Пристайко в Люксембурге проводит встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. Это позволило начать реконструкцию разрушенного моста через реку Северский Донец.



Восстановление переправы планируют завершить до 15 ноября.