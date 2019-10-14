Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►

14 октября телеканалы «Громадське», «UA:Донбасс» и «Общественное ТВ Донбасса» объединят студии Киева, Славянская и Северодонецка в общем телемосте «Формула Донбасса».



Телемост начнется в 14:30 в эфире трех каналов. Журналисты поставили цель собрать политиков, чиновников, военных, активистов и обычных граждан, чтобы выяснить, слышат ли украинцы друг друга в дискуссии об условиях окончания войны на Донбассе. Также ожидаются прямые включения с киевского митинга противников внедрения «формулы Штайнмайера».



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