В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг

В сторону неподконтрольного Донецка запустили 25-метровый украинский флаг и листовки. Об этом сообщила первая зампредседателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.



Флаг подняли в воздух на сотне шарах. Запуск флага и ящика с листовками состоялся вблизи прифронтовой Марьинки в воскресенье, 13 октября, накануне Дня защитника Украины.

Источник всех фото: Ольга Герасим'юк/Facebook





«Флаг сшила традиционно госпожа Таня, похитившая украинского офицера из плена (говорят — тупо зашла и вывела). Вдогонку на шарах подняли ящик с листовками, и ветер понес их туда же — там, над Донецком, он раскроется (сработает механизм, придуманный умельцем с позывным "Борода") — и посыплется на город», — рассказала Герасимюк.



Она отметила, что на листовках размещена «важная информация, телефоны для связи и слова о том, что Украина здесь, она думает о вас, украинцы Донецка».



По ее словам, «ветер весело и сильно поднял флаг над заминированным полем и понес подарок, на город — и сразу послышалась пулеметная очередь».