ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»

В Офисе президента признали, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе присутствовала недостаточная коммуникация с обществом, в частности относительно «формулы Штайнмайера».

Об этом заявил замруководителя ОП Юрий Костюк, передает «Громадське».



«Да, мы в чем-то согласны, признаем, но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации», — сказал он.



В то же время Костюк добавил, что в некоторых вопросах, в частности относительно особого статуса Донбасса и амнистии боевиков, еще «очень далеко» до обсуждения.



Как пример нехватки коммуникации он привел «формулу Штайнмайера».



«Она является главным страхом. Очень большой процент людей вообще ее не понимают, не понимают ее сути, что именно она предусматривает. И именно то, что мы возможно не докоммуницировали, это именно то, что было последней преградой, чтобы состоялась встреча в "нормандском формате" и мы могли бы двигаться дальше в каких-либо переговорах», — отметил заместитель главы Офиса президента.



В то же время относительно акций «против капитуляции» Костюк отметил, что это «абсолютно нормально, когда граждане могут выразить свое мнение, а власть — прислушиваться к нему».



«Мне кажется, что это говорит о том, что у нас действительно демократическая страна», — резюмировал он.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».



Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.



2 октября на Майдане Независимости в Киеве и на Донбассе прошли митинги с призывами к импичменту Зеленского. Акция «Нет капитуляции» проходит на Майдане Независимости и сегодня.



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