В Старобельске ищут взрывчатку на семи объектах: уже эвакуировали 800 человек

В Старобельске из-за сообщений о минировании нескольких объектов инфраструктуры было эвакуировано около 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании парка культуры и отдыха, администрации и кафе. В связи с этим было перекрыто движение более чем на 10 улицах, эвакуировано около 800 человек.



Взрывотехники и кинологи не нашли взрывоопасных предметов.



Позже в полицию поступило еще одно сообщение о заминировании автостанции, гостиницы, университета, стадиона, дома культуры и городской администрации. Поиск взрывоопасных предметов по этим объектам продолжается.