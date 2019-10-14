Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом

14 октября 2019, 20:11

Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом

Исполняющим обязанности «министра связи» группировки «ДНР» стал Игорь Халепа, сменивший на этой должности Виктора Яценко. Последнего накануне уволил глава группировки Денис Пушилин.

С 2017 года Халепа выполнял роль «директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций минсвязи ДНР».

В 2015 году Халепов был директором «Углетелекома» — магистрального оператора, который ранее обеспечивал интернетом шахты, а теперь — подконтрольные боевикам районы Донецкой области. На эту должность его назначал Яценко.

Как писала «Лига нет», Углетелеком связан с ООО «Компания Связи» (Ростов-на-Дону, РФ). Ростовская компания была зарегистрирована в январе 2014 года и имеет в штате четырех сотрудников.

 

ТЕМЫ

Прочее
ДНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
все новости
20:51
Советник главы ЛугОГА отрицает дефицит хлеба и воды в Золотом
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
19:15
Зеленский наградил военных на передовой
18:24
В Старобельске ищут взрывчатку на семи объектах: уже эвакуировали 800 человек
17:43
Пристайко: РФ получила предложение о дате «нормандской» встречи. Это последний шанс выполнить «Минск»
17:14
ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»
16:05
В Киеве начался еще один марш против «капитуляции». А под Офисом президента уже собрались националисты
15:46
Зеленский рассказал о беспечной жизни украинцев до 2014 года
15:42
В Кремле отказались обсуждать Крым в «нормандском формате»
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14:11
Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую
13:10
Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
все новости
ВИДЕО
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция