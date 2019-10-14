Советник главы ЛугОГА отрицает дефицит хлеба и воды в Золотом

Советник главы Луганской облгосадминистрации Алексей Бабченко отрицает информацию о нехватке хлеба, питьевой воды или других продуктов в прифронтовом Золотом. Об этом передает «Громадське».



«Полностью население Золотого-4 и села Екатериновка обеспечены хлебом, основными продуктами питания, и не только основными и разнообразными, в магазинах все есть, питьевая вода есть в каждом дворе. Никаких вопросов с водоснабжением и питанием нет», — сказал Бабченко.



Он добавил, что вопросами безопасности занимаются Нацполиция и патрульная полиция.



«Скорая помощь работает круглосуточно, постоянный пункт расположен уже ближе (к Золотому — ред.)», — резюмировал Бабченко.



Ранее представитель партии «Национальный корпус» Максим Жорин заявил в эфире радио «UA: Донбасс», что в Золотом не хватает питьевой воды, а лидер политической силы Андрей Белецкий заявил, что в Золотом нет хлеба.