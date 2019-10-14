Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 октября.

Политика

Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки», сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что украинская сторона расценивает данный саммит как «последнюю честную попытку идти минским путем» в урегулировании конфликта на Донбассе.



Замруководителя Офиса президента Юрий Костюк заявил, что до обсуждения «особого статуса» Донбасса и амнистии боевиков еще «очень далеко».



Представитель Украины в политподгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что разведение сил в районе Золотого и Петровского возможно лишь после семи дней соблюдения режима «тишины» на этих участках.



Общество



В «ДНР» сменился «министр информации». Им стал Игорь Халепа, который ранее отвечал за обеспечение группировки интернетом через предприятие, связанное с компанией из Ростова-на-Дону.



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