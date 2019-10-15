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На Донбассе за минувшие сутки был ранен один военный

15 октября 2019, 08:15

На Донбассе за минувшие сутки был ранен один военный

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 21 обстрел своих позиций. Боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались окрестности Новотроицкого, Водяного, Лебединского, Новогнатовки, Пищевика, Опытного, Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вильный.

«С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись Новотроицкое, Пищевик, Павлополь, Золотое-4», - подытожили в штабе ООС.

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