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В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии

15 октября 2019, 09:28

В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии

Председатель «пенсионного фонда» при группировке «ЛНР» Татьяна Васильева рассказала, в каких случаях необходимо иметь «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии.

По ее словам, этот порядок распространяется только на тех лиц, кто прибыл на постоянное проживание на подконтрольную группировке территорию. «Это касается небольшой категории граждан — всего их 1094 человека», — отметила она в комментарии сепаратистскому телеканалу «Луганск 24».

Васильева подчеркнула, что чаще всего речь идет о людях, которые выехали в 2014-2015 годах, но позже вернулись обратно. «Но могли быть пенсионные документы в виде дел вывезены на территорию Украину. Кроме того, может [пенсионные документы] не вывозили, но в тоже время [эти люди тогда еще] не были получателями пенсии», — добавила она. Женщина пояснила, что такой порядок был описан в «постановлении правительства» 3 сентября этого года. Срок процедуры был определен до 31 марта 2020 года.

По словам Васильевой, на сегодняшний день получателями пенсии «ЛНР» являются более 430 тысяч человек. «Но требуется паспорт только для 10 тысяч», — почеркнула она, добавив, что из них уже 600 человек имеют «паспорта ЛНР».

ТЕМЫ

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ЛНР
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Пенсии

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