В Раде выступят главы МИД, Минобороны и Минэнергетики

В пятницу, 18 октября, на пленарном заседании Верховной Рады состоится первый для нового созыва час вопросов к правительству.



Во время сегодняшнего заседания Согласительного совета глав фракций и комитетов было решено, что в рамках этого часа на вопросы депутатов ответят министры обороны Андрей Загороднюк, иностранных дел Вадим Пристайко и энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



Председатель парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что в пятницу депутаты заслушают проект государственного бюджета на 2020 год. Начало заседания в 10:00.