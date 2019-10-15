Опрос: РФ и Украина должны быть независимыми государствами, но без границ, виз и таможен

РФ и Украина должны быть независимыми государствами с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран. Это следует из результатов совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС), передает «Интерфакс».



Согласно итогам исследования, такое мнение высказали 54% россиян и 49% украинцев. Противоположного мнения - о закрытых границах с визовым и таможенным режимами - придерживаются, по данным «Левада-центра», 23% респондентов в РФ, и, по данным КМИС, 41% участников опроса в Украине.



О едином государстве высказываются 19% российских респондентов и 3% - украинских.



О своем хорошем отношении к украинцам заявили 56% опрошенных россиян. В свою очередь, 54% респондентов в Украине высказались о хорошем отношении к гражданам РФ.



Социологи отмечают, что с февраля по сентябрь россиян, оценивающих свое отношение к Украине как хорошее, стало больше в полтора раза (с 34% до 56% соответственно), а удельный вес украинцев, положительно относящихся к РФ, увеличился с 49% до 54%.



О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 31% россиян и 35% украинцев. Исследования показали, что 13% жителей РФ и 12% украинцев затрудняются определиться со своим отношением к соседней стране.



В РФ опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. В Украине КМИС проводил опрос с 6 по 16 сентября 2019 года среди 2035 респондентов.

По информации «Украинкой правды», в Офисе президента Зеленского в случае успешного мирного уоегулирования на Донбассе рассматривают два варианта проведения выборов выборов в ОРДЛО: очередные выборы осенью или изменение Конституции и выборы на грани весны и лета. При этом на Банковой хотели бы бы синхронизировать донбасское голосование с местными выборами по всей Украине.