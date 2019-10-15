КИУ допускает проведение демократических выборов в Донецке и Луганске осенью 2020 года

В общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) не видят возможности до весны 2020 года организовать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые бы отвечали демократическим стандартам, сообщает «Интерфакс-Украина». При этом в организации допускают, что такие выборы можно организовать к осени следующего года.



«Если опираться на критерии честных и демократических выборов, это в первую очередь критерии ОБСЕ, то мы не видим возможности за очень короткий период времени организовать эти выборы, которые бы отвечали демократическим стандартам», — заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.



По его словам, для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения территорий, стоит решить ряд организационных вопросов, в частности, вопрос государственного реестра избирателей, который в ОРДЛО пять лет не обновлялся.



«Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территории Российской Федерации. Поэтому, такой сложный документ как реестр избирателей, полноценно возобновить за несколько месяцев времени практически невозможно», — подчеркнул Кошель.



Также, по его мнению, важным является обеспечение доступа украинских СМИ, который должен быть обеспечен не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса.

«Поэтому, организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это малоосуществимо, так как уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс», — констатировал глава КИУ.



На уточняющий вопрос, возможно ли успеть организовать выборы в ОРДЛО на осень 2020 года, Кошель отметил, что «это будет зависеть от скорости процессов, относительно возврата контроля над оккупированными территориями». «Теоретически мы могли бы говорить о выборах на осень следующего года», — добавил он.



Кроме того, в КИУ выступают против создания отдельного закона, который будет регулировать избирательный процесс на территории ОРДЛО.



«На сегодня рамки действующего законодательства Украины позволяют провести полноценный избирательный процесс, если мы говорим о свободной работе украинских политических партий, работу украинских медиа, если лидеры политпартий смогут свободно приехать в Луганск и Донецк и проголосовать, то мы не видим оснований, чтобы для этих выборов принимать отдельный закон», — заверил Кошель.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера». Она подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Президент Владимир Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



По словам Зеленского, вопросы гарантии безопасности в ОРДЛО и контроля над донбасским участком границы будут обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».



По информации «Украинской правды», в Офисе президента рассматривают два главных сценария в случае успешного мирного урегулирования на Донбассе: очередные выборы осенью или изменение Конституции и выборы на грани весны и лета. При этом на Банковой хотели бы синхронизировать голосование в ОРДЛО с местными выборами по всей Украине в 2020 году.