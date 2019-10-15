ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами

Апелляционный суд Англии и Уэльса во вторник удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции от 4 декабря прошлого года о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам. Об этом сообщает пресс-служба банка.



«Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова», – говорится в сообщении.



Согласно ему, судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.



Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долларов (включая проценты - 3 млрд долларов) как заявлено в исковых требованиях.



Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.



ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.



Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.



При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.