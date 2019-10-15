Адвокат украинца, которому смягчили приговор в РФ, заявил о его включении в список обмена

Украинец Константин Давыденко, который в России был осужден на 7 лет колонии по обвинению в шпионаже, включен в новый список по обмену граждан между Украиной и РФ. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, передает «РИА Новости».



«Давыденко включен в этот список», — сказал Динзе, отметив, что не знает, кто в нем еще фигурирует.

Сегодня Верховный суд РФ смягчил приговор Константину Давыденко, приговоренному в июне к 10,5 годам, до 7 лет колонии строгого режима. После оглашения решения адвокат Дмитрий Динзе сказал, что суд учел проблемы со здоровьем украинца и его содействие следствию.



Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. Как утверждает ФСБ, он «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России».