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Шахтеры собираются пикетировать Луганскую обладминистрацию

15 октября 2019, 15:04

Шахтеры собираются пикетировать Луганскую обладминистрацию

Работа шахт «Горная» и «Карбонит» ГП «Первомайскуголь», а также «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь» полностью остановлена. Горняки требуют погашения задолженности по заработной плате, которую они не получали с июня. Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, задолженность горнякам всех государственных шахт Украины составляет 1 млрд 200 млн гривен. Шахтеры готовятся к пикетированию Луганской областной военно-гражданской администрации в Северодонецке.

В Верховной Раде в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о дополнительном выделении одного миллиарда гривен на выплату зарплат горнякам государственных шахт.

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