Адвокат: Фигуранты «дела украинских диверсантов» включены в список обмена

Фигуранты «дела украинских диверсантов» жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные на 14 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в диверсии, включены в список на обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Оксану Железняк.



«Да, они давно включены в этот список», - рассказала Железняк.

Владимир Дудка, Алексей Бессарабови и Дмитрий Штыбликов были задержаны в ноябре 2016 года.



По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.



Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.



Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.



Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тысяч рублей, Бессарабов - 300 тысяч рублей.