Кулеба: Этническим украинцам за рубежом могут начать давать двойное гражданство

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает законопроект о предоставлении двойного гражданства этническим украинцам, проживающим за рубежом. Об этом на брифинге во вторник сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передают «Українські новини».



«Ни я, ни правительственный офис не привлечены к разработке данной законодательной инициативы, так как это исключительно компетенция МИДа. Коллеги из МИДа доводят все это до целостной концепции», - сказал он.



Вице-премьер отметил, что нынешний юридический статус заграничного украинца не наполнен достаточным содержанием, а данная инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.



Ранее президент Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины.