Представитель Зеленского заявил о недопустимости разделения вопросов Донбасса и Крыма

Вопросы возвращения Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей нельзя разделять, подчеркнул представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.



«Мы не должны, мы не можем, у нас нет права забывать, что Крым и Донбасс — это две стороны одной проблемы, которая привнесена извне. И, если мы будем концентрироваться только на чем-то одном, а о другом забывать и говорить: "Потом дойдут руки", мы вряд ли сможем достичь какого-то результата», — сказал он во время круглого стола «Вызовы переговоров о Донбассе: как сделать реинтеграцию безопасной для Украины?» в Киеве.



По словам представителя президента, вопросы реинтеграции и деоккупации ОРДЛО и Крыма являются неразделимыми. «Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий», — добавил он.



Кориневич выразил надежду, что первые наработки относительно реинтеграции Крыма и части Донбасса будут представлены до конца года. Он отметил, что этим занимается рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.



Также Кориневич отметил, что в своей работе Комиссия не разделяет тематические направления, которые касаются Крыма и Донбасса. «В первую очередь, мы говорим об анализе нацианольного законодательства для выявления и исправления дискриминационных положений ВПЛ и граждан проживающийх на временно оккупированных территорий, завершение работы по концепции переходного правосудия... И, безусловно, стратегия деоккупации и реинтеграции», — назвал три этих направления представитель президента.



Вместе с тем Кориневич полагает, что над стратегией деоккупации и реинтеграции незаконно аннексированного Крыма и ОРДЛО «надо работать длительное время».