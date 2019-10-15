Украинская сторона назвала места Донбасса, где нужна демилитаризация

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявила о необходимости демилитаризации ряда населенных пунктов, находящихся на неподконтрольной правительству части Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника», — написала Олифер у себя в Facebook по итогам прошедшей в Минске встречи ТКГ.



При этом она отметила, что несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, незаконные вооруженные формирования «не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы».



Как сообщалось, сегодня Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.