Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных, еще один ранен

Сегодня двое украинских военнослужащих погибли, еще один был ранен вследствие снайперского обстрела со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечсается, что всего боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», 3 — на район ответственности оперативно-тактической группировки «Север».