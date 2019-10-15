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В штабе ООС рассказали, что украинский телеканал выдал архивные кадры боя за новые

15 октября 2019, 23:31

В штабе ООС рассказали, что украинский телеканал выдал архивные кадры боя за новые

В сюжете программы «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» 13 октября были показаны кадры якобы недавнего боя украинских морпехов с ДРГ боевиков на Донбассе, которые на самом деле являются архивными. На это указал пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В штабе заметили, что у зрителя может сложиться впечатление, что боевые действия проходят сейчас. «Командование ООС официально заявляет, что использовано видео является архивным (это видно в частности из зелени на деревьях. Об этом позже отметил и журналист, который выложил видео в соцсети, подчеркнув, что видео полученно им в сентябре 2019 года», — отмечается в сообщении.

В штабе ООС призвали телезрителей «критично и внимательно относиться к изложенной и показанной в телесюжетах информации». «Также обращаемся с просьбой избегать возможных манипуляций общественным мнением для сохранения информационной гигиены и точнейшего информирования населения о ситуации в районе боевых действий», — добавили в штабе ООС.

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